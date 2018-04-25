الشرطة الفرنسية تفض مظاهرات طلابية في جامعتين

هسبريس - متابعة

تدخلت الشرطة الفرنسية، في عمليتين أمنيتين لفض متظاهرين طلاب ضد الاصلاح الضريبي، احتلوا أجزاء من جامعتي "نانسي" و"ميتز".

وبحسب ما أوردته صحيفة "لو ريبوبليكان لورين" الفرنسية، اليوم الأربعاء، فإن العمليتين المتزامنتين، استمرتا قرابة الساعتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب كانوا يحتلون كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نانسي، وفرع جامعة ميتز بمنطقة "Saulcy"، قبل فض الشرطة لهم.

ونظم طلاب أكثر من 50 جامعة فرنسية احتجاجات واعتصامات رفضا لمشروع قانون يقضي باجراء اصلاحات تعليمية وتعديلات في شروط القبول الجامعي، والذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، في فبراير الماضي.