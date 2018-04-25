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الرئيسية | خارج الحدود | طالبان تعلن بدء "هجوم الربيع" في أفغانستان

طالبان تعلن بدء "هجوم الربيع" في أفغانستان

طالبان تعلن بدء "هجوم الربيع" في أفغانستان
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 23:50

أعلنت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأربعاء بدء "هجوم الربيع" السنوي، وإطلاق عملية أسمتها "الخندق" ضد القوات الحكومية والأجنبية في البلاد.

جاء الإعلان في وقت يتردد فيه الحديث عن جهود مكثفة من أجل عملية سلام ومصالحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحركة "ستستخدم في هجومها تكتيكات جديدة ومعقدة، تهدف إلى سحق وقتل وأسر الغزاة الأمريكيين ومؤيديهم".

وأشار مجاهد أن أحد الأسباب لإطلاق العملية، هي الغارة الجوية للجيش الأفغاني التي استهدفت مدرسة دينية في ولاية قندوز (شمال)، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي 2 أبريل الجاري، قتل 100 مدني على الأقل، في غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية لتحفيظ القرآن، في ولاية قندوز، وفق حصيلة رسمية.

فيما قالت طالبان إن ما لا يقل عن 150 شخصًا، بمن فيهم علماء دين وأطفال قتلوا في الغارة.

ومنتصف الشهر الجاري، جدّد رئيس البلاد أشرف غني، عرضه على حركة "طالبان" بالتحوّل إلى حزب سياسي والمشاركة في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر المقبل.

في أبريل من العام الماضي، أعلنت طالبان بدء "هجوم الربيع" عبر عملية أطلقت عليها اسم "منصوري"، وأشارت آنذاك أن تركيزها الرئيسي سيكون على القوات الأجنبية في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الخطابي الخميس 26 أبريل 2018 - 00:27
سؤال البديهي والمنطقي والعقلاني هنا من أين لكم بالدعم المالي واللوجيستيكي ؟؟؟ تعلنون حربكم على أمريكا وتعتبرونهارالشيطان الأكبر وتعلمون انها المسؤوله عن تجاره السلاح في العالم عبر سماسرتها الذين تجندهم مخابراتها إذن لا يمكن ان تصلكم رصاصه بدون علمها المًتتوصلوا بعد الى فكره إنكم بيادقتها تلعب بكمٌ كما تشاء وتستغل عقليتكم وأفكاركم الباليه . تجاره السلاح في العالم تسيطر عليها مخابرتان لازثالث لهما الامريكيه والموساد وكل السماسرة الآخرون لا يتحركون الا بعلمهم اما ان كُنتُم تظنون انرالسعوديه راعيكم الدائم هي من تحرككم بلا علم ومواقفه الأمريكان فأنتم اغبى اغبياء المجره . أفيقي اينها البيادق الساذجه دمرتم بلدكم وحولتم بوصلته لآلاف السينين الصوئيه الى الخلف كلما اراكم الا وينتابني شعور أني اشاهد أفلام دينيه قديمه بحوار رديء وديكور وملابس غبيه مع ان هذا الشعب ينتج عباقره حقا لو توفرت لهم الضروف
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