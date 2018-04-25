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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يحذر من اندلاع حرب في الشرق الأوسط

ماكرون يحذر من اندلاع حرب في الشرق الأوسط

ماكرون يحذر من اندلاع حرب في الشرق الأوسط
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 19:45

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة عدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وأضاف ماكرون أمام الكونغرس الأمريكي في اجتماع مشترك اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءهما لديهم هدف "واضح" مع طهران.

وقال ماكرون "ايران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية.. ليس الان، وليس خلال خمس سنوات، وليس خلال عشر سنوات .. بل إلى الأبد".

وشدد ماكرون على أن "الطموحات النووية الإيرانية" يجب ألا تقودنا أبداً إلى الحرب في الشرق الأوسط... دعونا لا نكون ساذجين من جانب واحد. دعونا لا نخلق حروباً جديدة بأنفسنا، على الجانب الآخر ".

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