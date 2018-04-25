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الرئيسية | خارج الحدود | "واتساب" يمنع استخدامه على الأطفال دون 16 عاما

"واتساب" يمنع استخدامه على الأطفال دون 16 عاما

"واتساب" يمنع استخدامه على الأطفال دون 16 عاما
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 18:50

أعلن تطبيق "واتساب" الشهير أنه سيمنع أي شخص يقل عمره عن 16 عاماً من استخدامه في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لتقارير إعلامية، مع انتشار ضرورة فرض سياسة أكثر صرامة قبل تقديم قواعد خصوصية البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وسيُطلب من المستخدمين في هذه البلدان تأكيد عمرهم عند قبول بنود الخدمة الجديدة وسياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب، وكل شخص لا يثبت أن عمره يتجاوز الـ16 عاما، سيمنع من استخدامه.

أما في المناطق خارج الدول الأوروبية، في إفريقيا على سبيل المثال، وبالتالي القاصرون المغاربة معنيون بذلك، يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 13 عاما.

ولم يوضح التطبيق المملوك من شركة فيسبوك، الاستراتيجية التي سيتبعها للتحقق من عمر المستخدمين بدقة بعد، إلا أن الشركة أكدت أنها لن تطلب أي حقوق جديدة لجمع المعلومات الشخصية في التحديث الجديد.

كما أعلنت أنها ستمكن المستخدمين من تحميل تقرير يفصّل البيانات التي يحتفظ بها التطبيق عنهم، مثل صانع الجهاز الذي يستخدمونه ونوعه، وجهات الاتصال والمجموعات ولائحة الأرقام المحظورة.

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