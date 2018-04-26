"جيش الإسلام" ينفي تسلم مدينة الرقة السورية

هسبريس - متابعة

نفى جيش الإسلام السوري المعارض ما تم تداوله حول تسليمه مدينة الرقة من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جيش الإسلام ، الذي تم نقل قادته وعناصره من معقله في مدينة دوما إلى منطقة جرابلس:" ننفي هذه المزاعم ونؤكد أننا في جيش الإسلام لم نتلق أي عرض من أي جهة حول انتقالنا إلى مدينة الرقة لتكون منطقة استقرارنا وتموضعنا الجديد، وأننا ليس لنا أي ارتباط بأي دولة تعمل على ترتيبات جديدة تخص الشمال السوري".

وأضاف في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية :"موجودون في مناطق درع الفرات، ونعمل ضمن السياسة العامة المتبعة فيها مع حرصنا على مصالح ثورتنا وشعبنا".

وقال أيضا:"نرفض مبدأ المحاصصة الذي قامت عليه هذه الفرية، ونؤكد أن سورية لكل أبنائها وأن تقسيمها مناطقيا أمر مرفوض في أدبياتنا، مع إيماننا بضرورة الحفاظ على حسن الجوار مع الجمهورية التركية التي قدمت الكثير لأبناء شعبنا في ثورته على نظام الأسد الإجرامي"، وفق الصياغة.

وأكد التنظيم أن "ما تم تداوله فصل جديد من فصول الحرب الإعلامية والاستخباراتية التي تستهدف جيش الإسلام في حاضنته ومحيطه، ظهرت في الساعات الأخيرة فرية جديدة في وسائل الإعلام تتحدث عن مساعي دولية لتسليم مدينة الرقة لقواتنا المنتقلة حديثا إلى الشمال السوري"، وفق نظره.

وكانت وسائل إعلام كردية قالت، خلال الأيام الماضية، إن قوات سورية الديمقراطية ستخسر سيطرتها في مناطق شرق الفرات، شرق سوريا، لصالح فصائل معارضة مقربة من دول الخليج قد تؤدي لتسليم الرقة إلى تلك الفصائل بالنهاية.