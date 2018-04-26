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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات السعودية تعدم 48 شخصا في أقل من 4 أشهر

سلطات السعودية تعدم 48 شخصا في أقل من 4 أشهر

سلطات السعودية تعدم 48 شخصا في أقل من 4 أشهر
هسبريس ـ أ.ف.ب
الخميس 26 أبريل 2018 - 16:36

اعدمت السعودية 48 شخصا في الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام، نصفهم في قضايا مخدرات، وفق ما افادت منظمة هيومن رايتس ووتش مطالبة المملكة بتحسين نظامها القضائي.

وقالت المنظمة، التي مقرها في نيويورك، في تقرير: "لا يزال عدد كبير من المحكومين في قضايا مخدرات ينتظرون اعدامهم اثر ادانات اصدرها النظام القضائي الجنائي".

وتعتبر المملكة من أكثر الدول التي تطبق احكام الاعدام بتهم التورط باعمال ارهابية او جرائم قتل او اغتصاب او اتجار بالمخدرات. بينما ينبه خبراء حقوقيون، على الدوام، الى "عدم اجراء محاكمات عادلة في هذا البلد".

وقالت سارة لي ويتسون، مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، "ان تعدم السعودية هذا العدد الكبير من الناس هو امر فظيع اصلا، يضاف الى ذلك ان عددا منهم لم يرتكبوا جرائم عنيفة".

وفي 2017 اعدم نحو 150 شخصا في السعودية. وفي مقابلة مع مجلة "تايم ماغازين" ذكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ان بلاده يمكن ان تستبدل احكام الاعدام بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات؛ باستثناء القضايا المرتبطة بجرائم قتل.

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