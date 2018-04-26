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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تتوعد بضرب طهران إذا هاجمت تل أبيب

إسرائيل تتوعد بضرب طهران إذا هاجمت تل أبيب

إسرائيل تتوعد بضرب طهران إذا هاجمت تل أبيب
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 أبريل 2018 - 17:40

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بضرب طهران إذا أقدمت إيران على مهاجمة تل أبيب، موضحا بالرغم من ذلك أن وجهة إسرائيل "ليست للحرب".

وأعرب ليبرمان في تصريحات، نقلتها إذاعة "صوت إسرائيل"، عن اعتقاده بأن "نظام الملالي في إيران يلفظ أنفاسه الأخيرة"، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار البلد الفارسي اقتصاديا.

وفيما يخص ملف المفاوضات الإسرائيلي الفلسطيني أكد وزير الدفاع على أن الحل يجب أن يكون إقليميا وليس ثنائيا، مشيرا إلى أن يتم بالتوازي وليس على مراحل، بهدف التوصل إلى تحقيق السلام مع الدول العربية التي قال إن "لإسرائيل حوارا مع بعضها"، دون تسميتها.

واقترح في هذا السياق، مجددا، فكرة تبادل الأراضي والسكان بين إسرائيل والفلسطينيين. واتهم ليبرمان حركة حماس بـ"استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية"، محملا اياها مسؤولية مقتل الفلسطينيين في قطاع غزة مؤخرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملاحظ الخميس 26 أبريل 2018 - 17:55
الصهيونية فى اخر ايامها وحلف المقاومة يكبر يوما عن يوم واسراءييل ستزول بحول الله ما بني على باطل فهو باطل ولن ينفعك لا السعودية ولا غيرها ايها البرماءي
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2 - خالد الخميس 26 أبريل 2018 - 18:00
كلام في كلام لا أصل له من الصحة لا إيران ستضرب طهران ولا المزعوم باسم إسرائيل سيضرب إيران
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3 - غازي الدزيري الخميس 26 أبريل 2018 - 18:06
تبقى حائر كيفاش شرذمة من البشر عندهم الثقة في نفسهم و يقولو نضربو مصر و ايران و العرب كلهم و عمرو ما تجرأ قائد عربي على قول كلام كهذا
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4 - أنا الخميس 26 أبريل 2018 - 18:09
من التمانينيا من القرن الماضي وأنا أسمع هاته الأغنية او الانشودة.
إسرائيل تتوعد إيران بضربها
إيران تتوعد إسرائيل بالحرب.

إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة .
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0
5 - عربي الخميس 26 أبريل 2018 - 18:10
إسرائيل لن تضرب أبدا إيران، وإيران لن تهاجم إسرائيل
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