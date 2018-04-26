إسرائيل تتوعد بضرب طهران إذا هاجمت تل أبيب

هسبريس ـ مُتابعة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بضرب طهران إذا أقدمت إيران على مهاجمة تل أبيب، موضحا بالرغم من ذلك أن وجهة إسرائيل "ليست للحرب".

وأعرب ليبرمان في تصريحات، نقلتها إذاعة "صوت إسرائيل"، عن اعتقاده بأن "نظام الملالي في إيران يلفظ أنفاسه الأخيرة"، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار البلد الفارسي اقتصاديا.

وفيما يخص ملف المفاوضات الإسرائيلي الفلسطيني أكد وزير الدفاع على أن الحل يجب أن يكون إقليميا وليس ثنائيا، مشيرا إلى أن يتم بالتوازي وليس على مراحل، بهدف التوصل إلى تحقيق السلام مع الدول العربية التي قال إن "لإسرائيل حوارا مع بعضها"، دون تسميتها.

واقترح في هذا السياق، مجددا، فكرة تبادل الأراضي والسكان بين إسرائيل والفلسطينيين. واتهم ليبرمان حركة حماس بـ"استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية"، محملا اياها مسؤولية مقتل الفلسطينيين في قطاع غزة مؤخرا.