الفيضانات تصرع 9 تلامذة إسرائيليين بالبحر الميت

هسبريس - متابعة

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن تسعة تلامذة توفوا نتيجة الفيضانات والسيول بينما كانوا في رحلة على متن حافلة جنوب البحر الميت.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أعمال البحث تتواصل للعثور على شابة اعتبرت مفقودة.

وكانت الحافلة تقل تلاميذ من المرحلة الثانوية في رحلة لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة قرب البحر الميت في إطار الدراسة والتحضير للخدمة العسكرية بجيش الاحتلال. وعادة ما يكون التلاميذ في هذه البرامج في عمر 18 عاما تقريبا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 25 تلميذا وتلميذة علقوا في الفيضانات في منطقة البحر الميت، في حين حذرت الشرطة من مخاطر السيول في تلك المنطقة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة أن "التعليمات المعممة كانت تهدف لتجنب مثل هذا النوع من المآسي، لكن لم يتم التقيد بها".

وأشارت أيضا إلى أن الشرطة لم تكن قادرة على إغلاق جميع الطرق.

وتشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الأربعاء أحوالا جوية سيئة مع عواصف وامطار غزيرة .

وقتل شاب بدوي الأربعاء في النقب جنوب اسرائيل وفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية المحتلة بعد أن جرفتهما السيول والفيضانات.