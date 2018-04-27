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الرئيسية | خارج الحدود | أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الرئاسيات التركية

أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الرئاسيات التركية

أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الرئاسيات التركية
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 أبريل 2018 - 13:30

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، الخميس، دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح صاحب "العمق الاستراتيجي" في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة، أنه لن يمارس السياسة إلا تحت سقف حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن ترشيح أردوغان لمنصب رئاسة البلاد، هو قرار الحزب بالإجماع.

وأشار داود أوغلو أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو المقبل.

وقال "لن أترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا لا يعني أنني سأتخلى عن الكفاح السياسي، بل على العكس سأواصل العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب، ولست من الطامعين بمناصب أخرى في المستقبل".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 18 أبريل الجاري مقترحا على حزبي العدالة والتنمية الذي يرأسه، والحركة القومية، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019.

أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الجمعة الماضي، بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

ونظمت تركيا خلال أبريل 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

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