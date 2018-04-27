قانون سويدي يمنح الإقامة لـ 9 آلاف أفغاني

هسبريس - متابعة

أعدّت الحكومة السويدية مشروع قانون يسمح ببقاء 9 آلاف طالب لجوء أفغاني في البلاد شريطة أن يواصلوا تعليمهم.

وقال التلفزيون الحكومي بالسويد (SVT)، إن السلطات وافقت على 11 ألف طلب لجوء العام الماضي، من أصل 20 ألف مهاجر أفغاني بدون مُعين دخلوا البلاد عام 2015.

وأشار إلى أن الموافقة على طلبات اللجوء هذه جاءت لكون أعمار المتقدمين بها دون الـ18 عامًا، بينما رفضت طلبات البقية (9 آلاف) بسبب تجاوزهم هذا العمر.

وبيّن أن الحكومة السويدية ستمنح فرصة جديدة لطالبي اللجوء الأفغان المتبقيين شريطة أن يواصلوا تعليمهم.

ومن المقرر أن تُقدّم الحكومة السويدية مشروع قرار يُعطي الشباب الأفغان تصاريح إقامة في البلاد.

وحظيت خطوة الحكومة بدعم كبير من الحزب الليبرالي المعارض (يمين وسط)، والذي أعلن اعتزامه التصويت لصالح مشروع القرار بالبرلمان.