24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:40
|13:30
|17:07
|20:12
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كنز مزعوم يوقع بـ7 أشخاص في قبضة الدرك الملكي
- الحركات الاجتماعية وآلية للتغيير الديمقراطي
- المثقف العربي والعولمة
- مضامين الصحف الصادرة اليوم في المنطقة العربية
- حضارتنا الإسلامية المهددة بالفناء
خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)
التأشيرة والطيران والسياحة ملفات تجمع ساجد بمسؤولي سنغافورة (5.00)
- ترامب يهدد الدول المؤيدة لتنظيم "مونديال 2026" في المغرب - (121)
- اتفاق تاريخي ينهي 65 سنة من "الحرب الباردة" بين الكوريتين - (115)
- رصيف الصحافة: دوافع حملة مقاطعة الحليب تثير استغراب بنكيران - (103)
- الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات بـ6 ملايير - (87)
- قبيل "عيد الشغل'' .. الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قانون سويدي يمنح الإقامة لـ 9 آلاف أفغاني
أعدّت الحكومة السويدية مشروع قانون يسمح ببقاء 9 آلاف طالب لجوء أفغاني في البلاد شريطة أن يواصلوا تعليمهم.
وقال التلفزيون الحكومي بالسويد (SVT)، إن السلطات وافقت على 11 ألف طلب لجوء العام الماضي، من أصل 20 ألف مهاجر أفغاني بدون مُعين دخلوا البلاد عام 2015.
وأشار إلى أن الموافقة على طلبات اللجوء هذه جاءت لكون أعمار المتقدمين بها دون الـ18 عامًا، بينما رفضت طلبات البقية (9 آلاف) بسبب تجاوزهم هذا العمر.
وبيّن أن الحكومة السويدية ستمنح فرصة جديدة لطالبي اللجوء الأفغان المتبقيين شريطة أن يواصلوا تعليمهم.
ومن المقرر أن تُقدّم الحكومة السويدية مشروع قرار يُعطي الشباب الأفغان تصاريح إقامة في البلاد.
وحظيت خطوة الحكومة بدعم كبير من الحزب الليبرالي المعارض (يمين وسط)، والذي أعلن اعتزامه التصويت لصالح مشروع القرار بالبرلمان.