24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4013:3017:0720:1221:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)

  3. نادي مالقة يكرم بنمبارك ببوابة في ملعب روساليدا (5.00)

  4. أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف" (5.00)

  5. طائرة متحكم فيها عن بعد تستنفر أمن مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تتصدى لمصادرة أملاك لاجئين سوريين

ألمانيا تتصدى لمصادرة أملاك لاجئين سوريين

ألمانيا تتصدى لمصادرة أملاك لاجئين سوريين
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:10

قالت الخارجية الألمانية إن برلين تعتزم التحرك أوروبيًا وأمميًا ضد خطط نظام بشار الأسد "الغادرة لمصادرة أملاك" اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة.

ويتعلق الأمر بموسوم بقانون وقعه بشار الأسد مطلع أبريل الجاري، حول ما أسماه خطط التنمية بالبلاد، حيث يعطي ملاك العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يومًا لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا صادرتها الدولة.

ومن الصعب على ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم تقديم هذه المستندات لحكومة الأسد خلال هذا السقف الزمني، وبالتالي ستصادر أملاكهم.

ونقلت صحيفة ذود دويتشه (خاصة) اليوم عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن "الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين".

وتابعت "تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وأضافت "الأسد يحاول تغيير الوضع في سوريا بشكل جذري في مصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجددًا".

ومضت قائلة "نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية". مضيفة "ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، لمنع تطبيق هذه القوانين".

وتابعت "الأمر يتعلق بمصير أفراد عاشوا معاناة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية ويأملون في أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سوريا في وقت ما".

ويعيش في ألمانيا 500 ألف من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، حسب الصحيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.