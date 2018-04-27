"داعش" تدفع روسيا إلى تعزيز القواعد العسكرية

هسبريس - متابعة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده تعزّز قواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا لمنع تسلسل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من المناطق الشمالية بأفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شويغو، الجمعة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بـ"منظمة شنغهاي للتعاون" المنعقد في الصين.

وأشار الوزير الروسي إلى محاولات مسلحي "داعش" من أجل التسلسل إلى دول آسيا الوسطى، عبر أفغانستان، قد ازدادت خلال الآونة الأخيرة.

وقال إن روسيا تتخذ بعض الخطوات لمنع أنشطة التنظيم ضد حلفائها في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" (منظمة أمنية تأسست بعد تفكك الاتحاد السوفييتي).

وأوضح أن بلاده قامت في إطار تلك الخطوات بتعزيز قواعدها في طاجيكستان وقرغيزيا، من خلال رفع مستوى التأهب العسكري فيها ودعم القوات المتمركزة هناك بأسلحة ومعدات حديثة.

وبيّن أن القوات الروسية أجرت الشهر الماضي، مناورات عسكرية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، مع نظيرتيها الطاجيكية والقرغيزية، وتستعد لمناورات أخرى خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن المناطق الشمالية بأفغانستان إلى ملاجئ لمسلحي "داعش"، وأن الوضع في هذا البلد يؤثر سلبًا على الخطط التنموية الآمنة لدى جيرانه.