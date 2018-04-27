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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق جازان
الجمعة 27 أبريل 2018 - 12:46
اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا في سماء جازان جنوبي المملكة.
وقالت قناة الإخبارية السعودية إن "الدفاعات السعودية اعترضت صاروخًا أطلقه الحوثي باتجاه جازان"، دون مزيدٍ من التفاصيل.
واستنادًا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 22، خلال شهر.
ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 126.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 شتنبر 2014.