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الرئيسية | خارج الحدود | طاعون الخنازير الإفريقي يظهر بالمجر لأول مرة

طاعون الخنازير الإفريقي يظهر بالمجر لأول مرة

طاعون الخنازير الإفريقي يظهر بالمجر لأول مرة
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 أبريل 2018 - 20:39

ظهرت حالة إصابة بطاعون الخنازير الإفريقي للمرة الأولى في المجر.

وأكد معهد فريدريش لولفلر في مدينة جرايسفالد الألمانية بالتعاون مع الهيئة المجرية للأمن الغذائي أنه قد تأكد أن نفوق الخنزير البري الذي عثر عليه في 20 أبريل الجاري بالقرب من مدينة جيونجيوس على بعد 70 كيلومترا من بودابست كان بسبب هذا الطاعون.

ولا يمثل هذا الطاعون الذي يمكن أن يصيب الخنازير المستأنسة والخنازير البرية خطرا على حياة الإنسان.

غير أن المزارعين يخشون من أن يتسبب أي تفش لهذا الطاعون في ألمانيا في خسائر مادية فادحة لهم بسبب تقييد تصدير الخنازير الألمانية في حالة انتشار الطاعون.

من جانبها دعت رابطة الصيادين الألمان الصيادين الذين يسافرون في رحلات صيد للمجر بتوخي أقصى درجات الحذر والتعاون مع السلطات من أجل منع انتشار الوباء. يشار إلى أن الكثير من الصيادين الألمان يفضلون الصيد في منطقة نهر الدانوب بسبب غناها بالحيوانات البرية المسموح باصطيادها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ex muslim الجمعة 27 أبريل 2018 - 21:42
قبل مايطلع لنا المسلمون من كل جهة ويتغنون بأن هذا سبب تحريمه، فكر في انفلونزا الطيور، وفيروس كورونا الابل، وجنون البقر، والجمرة الخبيثة والحمى القلاعية التي تصيب الخرفان ووووووو......
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