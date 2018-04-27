ترامب يعتزم زيارة القدس لافتتاح سفارة واشنطن

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأميركية التي قرر نقلها من تل أبيب.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن، إن "السفارة في القدس كانت وعدا قطعه العديد من الرؤساء، كلهم قطعوا وعودا انتخابية ولم يجدوا يوما الشجاعة لتنفيذها.

وتابع الرئيس الأمريكي "أنا فعلت ذلك. وبالتالي، فإنني قد أتوجه إلى هناك"