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كُتّاب وآراء
"تداعيات الانقلاب" توقف 103 أشخاص في تركيا
أصدر المدعي العام في إسطنبول أمر اعتقال بحق 103 أشخاص لصلتهم المحتملة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بتركيا في 15 يونيو 2016.
وذكرت وكالة "دوغان" التركية الخاصة أن 63 شخصا تم إلقاء القبض عليهم بالفعل في عملية أمنية شملت 33 محافظة من المحافظات الـ81 بالبلاد.
وتربط السلطات هؤلاء الأشخاص بالداعية لإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وتتهم النيابة هؤلاء المشتبه بهم باستخدام تطبيق "Bylock" للرسائل النصية المشفرة على الهواتف المحمولة والذي يعتقد ان أنصار غولن يستخدمونه. واعتقلت قوات الأمن 80 شخصا آخر يشتبه في انتمائهم لجماعة غولن.
وكانت جماعة غولن طوال عقد كامل حليفة وثيقة للحكومة التركية وباتت منذ 2013 تصنف كـ"تنظيم إرهابي" من جانب أنقرة، التي تطالب بتسليم زعيمها المقيم حاليا في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة.
ومنذ محاولة الانقلاب تعرض للاعتقال أو الإيقاف عن العمل الآلاف من الشرطيين والعسكريين والقضاة والمعلمين والموظفين الحكوميين لاتهامهم بالانتماء لجماعة غولن.