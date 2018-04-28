إسرائيل تهاجم 6 أهداف بحرية لحركة "حماس"

هسبريس - افي

هاجمت إسرائيل 6 أهداف بحرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ميناء قطاع غزة الليلة الماضية ردا على محاولات "التسلل الواسعة" لدخول إسرائيل خلال احتجاجات أمس الجمعة، وفقا لما أعلنه الجيش.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن حماس تستخدم الاحتجاجات لأسابيع "كغطاء للقيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية الأمنية وقوات الأمن والمدنيين" وفقا للبيان.

وأكد المتحدث العسكري جونثان كورنيكوس الليلة الماضية على أنه خلال احتجاجات أمس، تم رصد "مخالفات وهجمات خطيرة" على السياج الأمني الفاصل حيث حاول ما بين 200 و300 فلسطيني إشعال النيران به واجتيازه لدخول الأراضي الإسرائيلية.

وبعدها أعلنت وزارة داخلية في القطاع الواقع تحت سيطرة "حماس"، وقوع انفجاريين مدويين في محيط ميناء القطاع وتدمير نقطة أمنية بحرية وسفينتين.

ويأتي ذلك بعد اندلاع احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" أمس في الجمعة الخامسة على التوالي ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، بالإضافة إلى 178 جريحا في هذه الجمعة.

ومنذ بداية المسيرات في 30 مارس والتي يتوقع أن تستمر حتى 15 ماي للمطالبة بحق العودة للاجئين، وإنهاء الحصار على القطاع، قتل 44 فلسطينيا، معظمهم في احتجاجات، فضلا عن وقوع حوادث عنف على الحدود.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إسرائيل لمسائلة المسئولين عن سقوط القتلى وأكثر من خمسة آلاف و500 مصاب.

وطالبت العفو الدولية أمس بفرض حظر على بيع السلاح لإسرائيل على اعتبار أنها "تقتل وتبتر أعضاء متظاهرين لا يمثلون تهديدا وشيكا"، مؤكدة أنه يتم استخدام "أسلحة عسكرية عالية السرعة مصممة لإلحاق أقصى ضرر".