دلهي ترفض السماح للمعلمين بتأدية صلاة الجمعة

هسبريس - الأناضول

رفضت إدارة التعليم في مدينة دلهي الهندية طلب معلمين مسلمين السماح لهم بتأدية صلاة الجمعة أثناء اليوم الدراسي.

وقال ظريف الإسلام خان، رئيس لجنة الأقليات في دلهي، وهي الجهة التي قدمت الطلب، إن "الإدارة ردت كتابياً قائلة إنها لن تسمح بذلك"، حسب ما أفادت صحيفة "هندوستان تايمز".

وأضاف "خان" أن الإدارة اعتبرت الطلب "يضر بمصلحة الطلاب".

وحسب خان، كان معلمو المدينة المسلمون قد تقدموا بطلب إلى لجنة الأقليات من أجل السماح لهم بصلاة الجمعة.

وأوضح أن اللجنة رفعت الطلب إلى وزارة التعليم والمجالس المحلية ذات الاختصاص، إلا أن ردًا لم يصل من تلك المجالس.

وفي السياق، أشار "خان" أن المعلمين المسلمين أبلغوا اللجنة بأن هناك قرارًا لوزارة الداخلية الهندية يعود لعام 1954 يسمح للموظفين المسلمين بصلاة الجمعة مقابل اقتطاع جزءا من رواتبهم.

وتابع "أرسلنا خطابا إلى وزارة الداخلية لنعرف ما إذا كان ذلك القرار ما يزال ساريا".

غيّر أن الوزارة لم تعاود الرد على لجنة الأقليات، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن دلهي هي العاصمة السياسية للهند، وثاني أكبر مدينة هندية بعد مومباي، وتقع في شمال الهند ويقطنها حوالي 13 مليون نسمة.

ولا تتوفر إحصاءات رسمية عن عدد المسلمين في تلك المدينة، إلا أنه يعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعل الهند أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.