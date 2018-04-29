24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رباطيون يستحضرون الذاكرة التاريخية للمباني العتيقة بالعاصمة
- "الثروة السياحية" تصطدم بضعف البنية التحتية في إقليم اشتوكة
- ندوة بمعرض مكناس الدولي تناقش علاقة الإعلام بالتنمية الفلاحية
- الإعلام والتنمية الفلاحية
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)
الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)
رصيف الصحافة: عندما احتجز الحسن الثاني القذافي في المطار (3.00)
منيب: النموذج التنموي فاشل .. والدولة تكرس الجهل المقدس (3.00)
- باعة متجولون يروجون الحليب الخام .. وخبير يحذر من انتشار السلّ - (174)
- شباب "البوليساريو" يميلون إلى الحرب أمام انكماش المساعدات - (84)
- مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة - (51)
- نواب سابقون يختارون "العصيان" .. و"المالية" توقف أجور "الأشباح" - (43)
- بوتين يعين سفيرا جديدا بالمغرب .. وخبير: روسيا تلعب على الحبلين - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة: أدوية للسكري والسمنة تحارب المخدرات
خلصت دراسة علمية إلى أن أدوية سبق أن وافقت عليها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج السمنة والسكري، يمكن أن تستخدم لعلاج إدمان الكوكايين والأدوية المخدرة.
وأجرى الدراسة باحثون في علم الأعصاب بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "Neuropsychopharmacology" العلمية.
وأوضح الباحثون أن الكوكايين وأصناف أخرى من المخدرات، تعمل على دوائر "المكافأة الطبيعية" في الدماغ، ما يجعل الإقلاع عن تعاطيها بدون مساعدة علاجية، أمرًا صعبًا.
علاوة على ذلك، فإن معدلات الانتكاس تبلغ بين 40 و60%، على غرار معدلات الانتكاسة في الحالات المزمنة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الأول.
ودرس فريق البحث كيف يؤثر التعرض طويل الأمد للعقاقير مثل الكوكايين والنيكوتين والأفيونات الموصوفة طبيًا على الدماغ، وكيف لهذه التغييرات أن تزيد من الانتكاسة بعد الإقلاع عنها.
وفي دراسة أجريت على الفئران، اكتشف الباحثون أن الدوائر العصبية في الدماغ التي تلعب دورًا في البحث عن الطعام قد تتداخل مع تلك العوامل الرئيسية في تعاطي المخدرات.
واكتشف الباحثون أيضًا أن الأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لعلاج السمنة والسكري، والتي تنشط مستقبلات هرمون يسمى GLP-1، يمكن أن تقلل من الرغبة في البحث عن الكوكايين، وبالتالى تقلل من الانتكاسة عقب الإقلاع عن تعاطي المخدرات.
وهرمون GLP-1 هو هورمون يُفرَز في الجسم كرد فعل طبيعي على تناول الوجبات، وذلك للحفاظ على توازن الجلوكوز، كما يقوم هذا الهرمون بخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين من خلايا بيتا المتواجدة في البنكرياس، ويقلل من حركة الأمعاء.
وأظهرت النتائج، أن تلك الأدوية خفضت بشكل ملحوظ من شغف الفئران التي أدمنت الكوكايين والأدوية المخدرة، في البحث عن المخدرات، كما قللت من معدلات انتكاسة الفئران وأعراض الانسحاب، بعد الإقلاع عن تعاطي المخدرات.
ووفقا للدراسة، فإن إدمان الكوكايين يؤثر على حوالي 900 ألف شخص سنوياً في الولايات الأمريكية وحدها.