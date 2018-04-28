غُل يُعلن عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية التركية

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس التركي السابق، عبد الله غُل، اليوم السبت، عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 يونيو القادم.

وقال غُل، في مؤتمر صحفي من إسطنبول، إن النقاشات المتعلقة باحتمال ترشحه بدأت إثر تصريحات لرئيس حزب "السعادة" (معارض)، تمل قرة مُلا أوغلو.

وأشار أن تلك النقاشات تطورت بمعزل عنه، وشاركت فيها شخصيات تثق بتجربته السياسية وقدرته على قيادة الدولة.