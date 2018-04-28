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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعتذر عن لقطات تلفزية "غير محتشمة"

السعودية تعتذر عن لقطات تلفزية "غير محتشمة"

السعودية تعتذر عن لقطات تلفزية "غير محتشمة"
هسبريس - افي
السبت 28 أبريل 2018 - 16:38

اعتذرت السلطات السعودية اليوم عن ظهور "لقطات غير محتشمة" في إعلان لبطولة المصارعة الحرة التي استضافتها مدينة جدة أمس.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في السعودية في بيان رسمي إنها "تتقدم بالاعتذار للمشاهدين والمتابعين لفعاليات " WWE" التي اقيمت أمس الجمعة في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات وتؤكد رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع".

وكانت فتاة قد ظهرت بملابس مكشوفة خلال البطولة التي حضرها رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، وأثارت استياء واسعا بين السعوديين.

وتنظم السعودية للمرة الأولى هذه البطولة التي يشارك فيها أكثر من 30 من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، من بينهم جون سينا، وتريبل إتش، وأندرتيكر، وبروك ليسنر.

ودخل مصارعان أمريكيان من أصل إيراني، إلى الحلبة رافعين علم إيران، لكن أربعة مصارعين سعوديين كانوا يتواجدون على الحلبة "لقنوا كلا المصارعين درسا قاسيا أدى لانسحابهما من الجولة".

وفتحت اول دار سينما في السعودية في 18 من الشهر الجاري عقب اغلاق دور العرض في الثمانينات بعد تشديد القوانين الاجتماعية وفرض قيود على الحريات الفردية والثقافة والترفيه وجميع المظاهر الفنية العامة.

ويأتي اعادة فتح دور السينما وكذلك الترويج لفعاليات ترفيهية وثقافية اخرى يمكن للسيدات ان يشاركن فيها في اطار الاجراءات الانفتاحية التي اقرها ولي العهد محمد بن سلمان منذ تعيينه في يونيو من عام 2017.

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