قاض يلزم موقوفًا بحفظ آية من سورة "مريم"

هسبريس - متابعة

ألزم قاض لبناني، موقوفًا بحفظ آية من القرآن الكريم من "سورة مريم"، في حكم هو الثاني من نوعه بحق موقوفين على خلفية الإساءة للأديان.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان (وسط)، نديم الناشف، أصدر أمس، قرارًا مشروطاً بإخلاء سبيل الموقوف "ع.غ"، مقابل حفظ آية من القرآن الكريم من سورة "مريم".

وأضاف البيان، أن القاضي أمهل الموقوف إلى يوم الإثنين (بعد غد)، للمثول أمامه مجددًا، للتحقق من حفظه الآية.

ولفتت الوكالة أن إشكالًا وقع بين شبان في منطقة "الرميلة"، بجبل لبنان، أقدم خلاله "ع.غ" على الإساءة للأديان، وهو ما اعتبر جرمًا بإثارة النعرات الطائفية.

وفي سابقة مماثلة، في فبراير الماضي، أمرت قاضية تحقيق ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ قسم من سورة آل عمران، كشرط لإطلاق سراحهم، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية واسعة داخل البلاد وخارجها.