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الرئيسية | خارج الحدود | قاض يلزم موقوفًا بحفظ آية من سورة "مريم"

قاض يلزم موقوفًا بحفظ آية من سورة "مريم"

قاض يلزم موقوفًا بحفظ آية من سورة "مريم"
هسبريس - متابعة
السبت 28 أبريل 2018 - 15:10

ألزم قاض لبناني، موقوفًا بحفظ آية من القرآن الكريم من "سورة مريم"، في حكم هو الثاني من نوعه بحق موقوفين على خلفية الإساءة للأديان.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان (وسط)، نديم الناشف، أصدر أمس، قرارًا مشروطاً بإخلاء سبيل الموقوف "ع.غ"، مقابل حفظ آية من القرآن الكريم من سورة "مريم".

وأضاف البيان، أن القاضي أمهل الموقوف إلى يوم الإثنين (بعد غد)، للمثول أمامه مجددًا، للتحقق من حفظه الآية.

ولفتت الوكالة أن إشكالًا وقع بين شبان في منطقة "الرميلة"، بجبل لبنان، أقدم خلاله "ع.غ" على الإساءة للأديان، وهو ما اعتبر جرمًا بإثارة النعرات الطائفية.

وفي سابقة مماثلة، في فبراير الماضي، أمرت قاضية تحقيق ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ قسم من سورة آل عمران، كشرط لإطلاق سراحهم، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية واسعة داخل البلاد وخارجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ILYAS السبت 28 أبريل 2018 - 15:23
بادرة جيدة لايلزم الاساءة لاي دين مهما كان
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35
2 - باحثة السبت 28 أبريل 2018 - 15:26
ماذا سنقول في الذين يحفظون القرآن كاملا وتحولوا إلى أعداء للدين ويزدرونه كل يوم في المقالات والفيديوهات ويدعون أنهم في قمة التنوير والتحضر، خاصة بعد خروجهم من أوطانهم الأم.
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17
3 - السلام السبت 28 أبريل 2018 - 15:30
هذا ما بقي لبني ادم التطاول على الله وما يتعلق به.
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12
4 - محمد السبت 28 أبريل 2018 - 15:34
كان يجب أن يحكم عليه بالحفظ والتفسيرمعا لكي لا يقال عنه :
"مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" ق,ك
أو يقال عنه أيضا :
" وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" ق,ك
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16
5 - امة الله السبت 28 أبريل 2018 - 15:39
و نعم الحكم. ؛..................
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7
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