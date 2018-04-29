عشرات القتلى في مواجهات عسكرية جنوب دمشق

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 147 شخصا في الـ9 أيام الأخيرة التي شهدت مواجهات بين قوات الجيش السوري و"داعش"، والتي بدأت في 19 من الشهر الجاري جنوب دمشق.

وأوضح المرصد أن المواجهات خلّفت 79 قتيلا من العسكريين الموالين للحكومة السورية و68 من الإرهابيين، ووقوع عشرات المصابين في تلك المواجهات التي حدثت بالقرب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المرصد، أيضا، أن الطائرات العسكرية قامت بقصف مناطق التضامن والحجر الأسود واليرموك. وأحرزت القوات السوريةتقدما جديدا بتوغلها في جنوب دمشق، وبالتحديد المناطق التي تخضع لسيطرة "داعش" في محاولة لتضييق الخناق على الإرهابيين.

وفي 19 أبريل، شن النظام السوري هجوما على منطقة اليرموك وجوارها ضد مواقع "الدولة الإسلامية"، حيث يقع ثلثا المنطقة في أيدي التنظيم الإرهابي ومنظمة "تحرير الشام"، الحليف السابق لتنظيم القاعدة.