24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رباطيون يستحضرون الذاكرة التاريخية للمباني العتيقة بالعاصمة
- "الثروة السياحية" تصطدم بضعف البنية التحتية في إقليم اشتوكة
- ندوة بمعرض مكناس الدولي تناقش علاقة الإعلام بالتنمية الفلاحية
- الإعلام والتنمية الفلاحية
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
عبد الفتاح كيليطو: الطلبة "لا يقرؤون" .. والعربية أقرب إلى قلبي (5.00)
"فوضى سياسات التنمية" تُولد التصحر وتدهور النبات في زاكورة (5.00)
الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي" (5.00)
- باعة متجولون يروجون الحليب الخام .. وخبير يحذر من انتشار السلّ - (174)
- شباب "البوليساريو" يميلون إلى الحرب أمام انكماش المساعدات - (84)
- مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة - (51)
- نواب سابقون يختارون "العصيان" .. و"المالية" توقف أجور "الأشباح" - (43)
- بوتين يعين سفيرا جديدا بالمغرب .. وخبير: روسيا تلعب على الحبلين - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسيا تدشن "محطة نووية عائمة" مثيرة للجدل
دشنت روسيا محطة طاقة نووية عائمة مثيرة للجدل لتزويد البقع السكنية الواقعة في القطب الشمالي بالطاقة.
وغادرت السفينة "أكاديميك لومونوسوف" حوض بناء السفن الخاص بها، في سان بطرسبرغ، في رحلتها الأولى.
ومن المقرر أن تبحر السفينة، عبر بحر البلطيق وبحر النرويج، إلى ميناء مورمانسك التابع للقوات البحرية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية للأنباء.
بافيل ايباتو، من الهيئة المشغلة "روسنرجاتوم"، قال إن المفاعلين الخاصين بمحطة توليد الكهرباء سيجهزان بالوقود النووي.
وفي صيف عام 2019 من المقرر أن تبحر السفينة "أكاديميك لومونوسوف"، من مورمانسك إلى القطب الشمالي، لتوفير الكهرباء والحرارة للبقع السكنية الروسية وتحلية مياه البحر.
ويمكن لمحطة الطاقة تزويد حوالي 200 ألف شخص بالكهرباء. والميناء الذي سترسو في السفينة هو "بيويك" في سيبيريا.
وتعرض المشروع لانتقادات من قبل علماء البيئة بسبب مخاطره. وحذرت منظمة جرينبيس مؤخرا من أن هناك خطرا من تكرار كارثة "تشيرنوبيل" على جليد القطب الشمالي.