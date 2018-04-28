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الرئيسية | خارج الحدود | أثينا تسعى إلى تحديث أسطول مقاتلات "إف16"

أثينا تسعى إلى تحديث أسطول مقاتلات "إف16"

أثينا تسعى إلى تحديث أسطول مقاتلات "إف16"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 أبريل 2018 - 03:40

أعلنت اليونان استئناف تحديث قسم من أسطول طائراتها الحربية الاميركية من طراز "إف-16"؛ بعد تعليق البرنامج لستة أشهر لمخاوف متعلقة بالكلفة.

وأعلنت رئاسة الحكومة أنه تمت الموافقة على القرار خلال اجتماع طارئ ضم وزيري الخارجية والدفاع، برئاسة اليكسيس تسيبراس رئيس الحكومة.

وقال مكتب تسيبراس إن "المجلس وافق بالإجماع على تطبيق تحديث برنامج الطائرات الـ85". واضاف أن القرار اتخذ بناء على "موافقة مبدئية من جانب الولايات المتحدة لمقترح يوناني معدّل أخذ في الاعتبار التزامات البلاد المالية في السنوات المقبلة".

وقال وزير الدفاع، بانوس كامينوس، إن الطائرات سيتم تحديثها بمقاتلات إف-16 من نوع فايبر. بينما لم ترد تفاصيل عن قيمة البرنامج أو مدة التسليم.

ولدى اليونان أسطول من 150 طائرة إف-16. وكان قد أُعلن الاتفاق، في أكتوبر، خلال زيارة لتسيبراس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أثينا سرعان ما واجهت انتقادات على خلفية الكلفة التي قدرت بنحو 2,4 مليار دولار، في ذلك الحين، في برنامج تتخطى مدته 10 سنوات.

وكانت الحكومة اليونانية قد أكدت أن الكلفة لن تتعدى 1,3 مليار دولار ولن تزعزع ميزانيتها غير المستقرة. وأوردت صحيفة "تا نيا" أن البرنامج يستمر حتى 2028، والدفعات السنوية حتى 2021 لن تتخطى 120 مليون يورو.

وكان تسيبراس قد اعلن ان المقاتلات، وبعضها من عام 1989، قد تصبح غير صالحة للتشغيل بدون التحديث. حيث تنفق اليونان 2 بالمئة من ميزانيتها على الدفاع، وهي واحدة من خمس دول اعضاء في حلف شمال الاطلسي فقط تلتزم بهدف الحلف في هذا المجال.

وتقوم الطائرات المقاتلة اليونانية بطلعات مكثفة فوق بحر ايجه. وغالبا ما يطلب منها اعتراض طائرات تركية تدخل ما تعتبره اثينا المجال الجوي اليوناني فوق المياه نفسها.

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