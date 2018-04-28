أسباب أمنية تغير مكان طبيب فضح أسامة بن لادن

هسبريس-إفي

قامت سلطات السجون الباكستانية بنقل الطبيب الذي ساعد وكالة المخابرات المركزية في البحث عن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، من محبسه الحالي لأسباب أمنية، وذلك حسبما أفادت مصادر رسمية ومحاميه لـ"إفي".

وقال قمر نديم، محامي الطبيب، أنه تم نقل موكله شاكيل أفريدي من محبسه، في مدينة بيشاور، إلى سجن آخر في مدينة راولبندي. وأوضح أنه لا يمتلك معلومات كافية، في الوقت الحالي، لأن السلطات لم تبلغه بذلك الأمر.

أحد أعضاء حكومة مقاطعة خيبر بختونخوا، التي تعد بيشاور عاصمة لها، ذكر في تصريحه لـ"إفي"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الطبيب تم نقله "لأسباب أمنية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وشارك أفريدي في حملة تطعيم مزيفة في مدينة أبوت آباد الباكستانية، شمال شرق البلاد، والتي نظمتها "السي آي إيه" من أجل الحصول على عينات الحمض النووي لـ"بن لادن"، وتم اعتقاله بعد وقت قصير من مقتل بن لادن في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية، في 2 ماي عام 2011.

وبعد مرور عام حُكم على أفريدي بالسجن لمدة 33 عاما بتهمة انتمائه لجماعات إرهابية. بينما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية في ماي 2016، إنه سيطلق سراح أفريدي "في خلال دقيقتين" إذا فاز بالانتخابات.