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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تؤيد سياسات الرئيس ترامب تجاه إيران

السعودية تؤيد سياسات الرئيس ترامب تجاه إيران

السعودية تؤيد سياسات الرئيس ترامب تجاه إيران
محمد فهد*
الأحد 29 أبريل 2018 - 15:40

أكد وزير الخارجية السعود عادل الجبير، دعم بلاده لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران.

جاء هذ في مؤتر صحفي مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد.

وقال الجبير إن نظيره الأمريكي التقى خلال زيارته للمملكة التي بدأت أمس العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كما جرت مباحثات بين وزيري خارجية البلدين.

وقال إن "الاجتماعات كلها كانت إيجابية وبناءة ومثمرة".

وبين إنه تم خلالها استعراض التحديات في المنطقة في لبنان وسوريا ودعم العرق، وتدخلات إيران السلبية في المنطقة، والوضع في اليمن والأزمة في ليبيا، وبين إنه كان "هناك تطابق في الرؤى" بين البلدين تجاه تلك لقضايا.

وأكد أن السعودية "تؤيد سياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران وتؤيد جهود تحسين الاتفاق النووي".

وبين أن "المدة التي تحدد كم تخصيب اليورانيوم يجب أن تلغى وتكون بشكل أبدي، كما يجب تكثيف التفتيش على المنشآت النووية".

ودعا إلى "فرض مزيد من العقوبات على إيران لانتهاكاتها للقرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب والتدخل في شؤون المنطقة".

وسبق أن وصف ترامب الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، وتعهد بالانسحاب منه.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليوز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير 2016 بدء تطبيقها.

ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎

وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارًا من 2025.

وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، حيث هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع بعض الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هههههههه الأحد 29 أبريل 2018 - 15:53
إذا لم تؤيد سياسة سيدك سيعاقبك عقاباً شديداً
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20
2 - من المحيط إلى الخليج الأحد 29 أبريل 2018 - 15:59
ترامب عنده ذكاء الثعالب...لو لم تكون إيران عدوهم، لخترع لهم عدوا يبتزهم به ....يا أمة ضحكت واستغلت جهلهم اﻷمم......
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21
3 - منتصر الأحد 29 أبريل 2018 - 16:12
على ايران و السعودية حل خلافاتهم و توحيد صفوفهم ﻷن أمريكا ﻻ تسعى إﻻ لحماية مصالحها و مصالح إسرائيل، و ترامب أعلنها صراحة أن على السعودية الدفع مقابل أي دعم أمريكى أو حتى عن غض الطرف عن سياساتها. و ان السعودية الجديدة صارت تسير وفق التصور اﻷمريكي.
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11
4 - ستيتو حمو الأحد 29 أبريل 2018 - 16:37
النظام السعودي التيوقراطي مكلف بتحويل الرأي العام العربي عن جراءم اسراءيل الى معاداة ايران وهي مهمة مِن اجل مساندة أمريكا للنظام
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7
5 - عربي الأحد 29 أبريل 2018 - 16:46
إيران تعرف أن سيادتها في قوتها ولن ترضخ للآخرين. شأنها شأن كوريا الشمالية التي اصبحت قوة يضرب لها الف حساب. أما انتم ياعرب الذل فالله اعزكم بالاسلام وأنتم تذلون أنفسكم وتخونون شعوبكم. ما أحقركم!!!
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5
6 - عربي و مسلم مع التطور الأحد 29 أبريل 2018 - 17:03
على السعودية أن تخطو خطوات إيران في:الاعتماد على النفس في التطور التكنلوجيا العسكري، وفي التسليح وفي أكثر من هذا وذاك في فرض الوجود وفي التحدي.ايران اليوم هي أكثر وأكبر قوة عسكرية متفوقة على كل الدول العربية التي هي جلها دول متخلفة ومتصارعة وتابعة.
للإشارة فإني سني ولا انتمي إلى أية طائفة أو حزب أو شيء من هذا القبيل.
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