لأول مرة .. امرأة في مجلس إدارة أرامكو السعودية

هسبريس - متابعة

أعلن خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة، بينهم سيدة لأول مرة.

والسيدة هي "لين لافرتي إلسنهانز"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس وكبيرة الإداريين التنفيذيين سابقًا لشركة سونوكو إنك الأمريكية المتخصصة بمجال تكرير النفط (2008 - 2012).

وعملت "إلسنهانز" سابقا، بمنصب نائب الرئيس التنفيذي بشركة رويال داتش شل، وشغلت عضوية مجلس إدارة بيكر هيوز، والشركتين عالميتين متخصصتين بمجال الطاقة.

والأعضاء الجدد هم: محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، بيتر إل. سيلا الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين السابق لشركة شيفرون فيليبس كيميكال إل بي (2011 - 2017).

ومن الأعضاء الجدد، أندرو ان ليفيرس، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق لشركة داو دوبونت إنك، ورئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة داو كيميكال.

وسينضم الأعضاء الخمسة الجدد في مجلس إدارة أرامكو السعودية، إلى ستة أعضاء ما يزالون يحتفظون بعضويتهم، ليصبح الإجمالي 11 عضوا.

ومجلس إدارة أرامكو السعودية الجديد سيصبح تشكيله كالتالي: خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم بن عبد العزيز العساف نائب رئيس مجلس الإدارة.

ومؤخرا أصبحت المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص بالمملكة، مثل رئيسة لمجلس إدارة البورصة المحلية (سارة السحيمي)، وتماضر الرماح نائبة لوزير العمل، ورانيا نشار الرئيس التنفيذي لبنك سامبا.