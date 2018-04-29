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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي "متأهب" لهجوم إيراني محتمل

الجيش الإسرائيلي "متأهب" لهجوم إيراني محتمل

الجيش الإسرائيلي "متأهب" لهجوم إيراني محتمل
هسبريس - متابعة
الأحد 29 أبريل 2018 - 16:46

قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي، متأهب بشكل كبير لهجوم إيراني محتمل ردًا على قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري السوري في ريف حمص (وسط) الذي قتل فيه 7 عسكريين إيرانيين، في الـ 14 من أبريل الجاري.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت"، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي كلّف عددًا كبيرا من المجندات في عدة غرف للمراقبة بقواعد عسكرية في هضبة الجولان (السورية المحتلة عام 1967) شمالي البلاد، بمتابعة كاميرات المراقبة والرادارات والتواصل مع الجنود في الميدان، تحسبًا لأي رد إيراني.

وذكر التقرير أن غرفة المراقبة لا تكتفي فقط بمتابعة الحدود على الجولان بل تتابع أيضا مناطق مختلفة داخل سوريا. بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن إسرائيل تترقب ضربة إيرانية محتملة في الجولان أو في أماكن مختلفة من العالم، ردا على قصف مطار "تيفور".

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري عاموس هارئشيل قوله: "إسرائيل لا تزال تترقب ضربة إيرانية محتملة، في هضبة الجولان أو في أي مكان تختاره طهران، تستهدف المصالح الإسرائيلية حول العالم". وأضاف أنه "كلما مر الوقت، أصبح صانعو القرار في طهران أكثر وعيا للتعقيد الذي قد يصاحب هذا الرد، ومع ذلك، يبقى الافتراض العملي لمؤسسة الأمن الإسرائيلية أن هذا الرد ممكن ومحتمل جدا". وأكد الخبير على ما وصفه بـ "اليقظة العالية نسبيا للجيش الإسرائيلي في الجولان".

وأضاف: "يبدو أن الجيش يحاول ألا يترك نقاط ضعف في نظامه الدفاعي، تزامنا مع عقده دورات حربية متكررة في هيئة الأركان العامة لرصد الأحداث من عدة أوجه". وقصفت طائرتان من طراز "F-15" مطار "تيفور" العسكري السوري فجر الاثنين 14 أبريل، وأكد الجانب الروسي أنهما تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السيمو الأحد 29 أبريل 2018 - 17:04
إيران هي الدولة الإسلامية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط أما مماليك الجزية والدل والعار في الخليج المحميات الأمريكية إيران لاتدفع الجزية من مال شعبها كما تفعل الأنظمة الرجعية في الخليج الفارسي إيران شوكة في حلق الصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية والعربية إيران قادرة على إعطاء درس قاسي لإسرائيل إنها بلد العز والكرامة والرجولة بلد خامنئي وقاسم سليماني شكرا إيران محب من المغرب
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2 - simo الأحد 29 أبريل 2018 - 17:11
toute attaque de la part de l'Iran provoquera le risque de déclenchement d'une guerre mondiale. Iran va sûrement répondre a l'attaque, mais d'une façon plus au moins souple. par le biais de ses agents contre des objectifs israéliens.
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