ترامب: الاتحاد الأوروبي تأسس للاستفادة من أمريكا

هسبريس - متابعة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي في خطاب أدلى به في تجمع لأنصاره ولاية ميشيجان، وقال إن الدول الأوروبية شكلت هذا التكتل من أجل "الاستفادة" من الولايات المتحدة.

وبينما تستعد واشنطن لعشاء مراسلي البيت الأبيض، قرر ترامب إقامة تجمع لأنصاره مساء السبت تحت شعار حملته "اجعل أمريكا عظيمة مجددا" للحديث عن عدة قضايا، من بينها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومع زعيمي الصين واليابان، شي جينبينج وشينزو آبي، على الترتيب.

وقال ترامب في تصريحاته إن "الاتحاد الأوروبي شكلوه للاستفادة من الولايات المتحدة، ولا تلقوا اللوم عليهم، ولا تلقوا اللوم على شي ولا على آبي، لا تلقوا عليهم اللوم للاستفادة منا. إنني ألقي اللوم على الرؤساء القدامى والزعماء القدامي لبلادنا".

وكان ترامب قد استقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وزار الزعيمان الأوروبيان واشنطن بهدف إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد في يناير الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تتفاوض معه الدول الأوروبية الموقعة عليه (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) حول اتفاق مواز لتصحيح "عيوب" الاتفاقية الأساسية.

ومن المنتظر أن يعلن ترامب قبل 12 من مايو/آيار المقبل قراره بشأن الاستمرار في الاتفاق النووي من عدمه.