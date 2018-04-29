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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة شحن بليبيا

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة شحن بليبيا

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة شحن بليبيا
هسبريس - متابعة
الأحد 29 أبريل 2018 - 23:05

تحطمت طائرة شحن ليبية روسية الصنع من طراز (سي 130)، اليوم الأحد، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، أثناء اقلاعها من حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد.

وقال مسؤول بشركة الخدمات بحقل الشرارة النفطي محمد الطاهر يحيى "سقطت هذه الطائرة عقب إقلاعها من مدرج الحقل بدقائق معدودة على نحو مفاجئ، ما أدى إلى تحطمها في جزء صحراوي بعيدا عن أي مواقع مدنية أو نفطية".

وأضاف يحيى أن "الطائرة كانت في مهمة لنقل بضائع وتموين للعاملين بالحقل، وبحسب المعلومات الأولية المتاحة لدينا، فإنه لم يكن على متنها سوى طاقمها المكون من طيارين أثنين ومساعدين اثنين"، مشيرا إلى أنها "كانت متوجه إلى قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس"، وأكد مقتل ثلاثة من طاقمها فيما يظل مصير الرابع مجهولا.

ويعد حقل الشرارة من أكبر حقول النفط في ليبيا، وينتج 270 ألف برميل يوميا ويمثل إنتاجه أكثر من ربع الإنتاج الليبي من الخام والذي يتجاوز مليون برميل يوميا.

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