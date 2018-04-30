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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم متشددين يصرع عشرات الأشخاص بمالي

هجوم متشددين يصرع عشرات الأشخاص بمالي

هجوم متشددين يصرع عشرات الأشخاص بمالي
هسبريس - متابعة
الاثنين 30 أبريل 2018 - 01:51

أعلن داودا مايغا، حاكم إقليم منيكا في دولة مالي، الأحد، عن مقتل أكثر من 40 شخصا في هجوم شنه أشخاص يُحْتَمَل أنهم إسلاميون متشددون.

وأوضح مايغا أن المهاجمين المسلحين كانوا قتلوا نحو 12 شخصا يوم الخميس الماضي ثم عادوا، وقتلوا ما لا يقل عن 31 شخصا في الإقليم القريب من الحدود مع النيجر، مشيرا إلى أن الضحايا ينتمون إلى بدو الطوارق.

وقال المتحدث إن المهاجمين ينتمون إلى رعاة الماشية من قبائل (الفولاني) " الذين لهم صلة بجماعة الدولة الإسلامية الإرهابية"، وتوقع أن يكون الهجوم سببه ضربة انتقامية بشكل أو بآخر نظرا لأن جماعات الطوارق استعانوا مؤخرا بقوات فرنسية في عملية ضد إرهابيين.

ويعتبر شمال مالي منذ سنوات ملاذا لإرهابيين ومسلحين انفصاليين بالإضافة إلى مهربي بشر ومجرمين آخرين.

ويدعم نحو 4000 جندي فرنسي مالي والدول الأخرى الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي في حربها على الجماعات الإرهابية.

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