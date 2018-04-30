كوريا الشمالية تعرض إغلاق موقع تجارب نووية

هسبريس ـ أ.ف.ب

أعلنت سيول، الأحد، أن كوريا الشمالية عرضت إغلاق الموقع الذي تجري فيه تجاربها النووية في ماي، ودعت خبراء أمريكيين لزيارته؛ فيما عبرت الولايات المتحدة عن تفاؤل حيال احتمال التوصل إلى اتفاق مع بيونغ يانغ.

الوعد، الذي أعلنت عنه كوريا الجنوبية الأحد، يعدّ أحدث فصول التحول الدبلوماسي الذي سجل في الأشهر الماضية في شبه الجزيرة الكورية مع قمة تاريخية الجمعة بين الكوريتين.

واتفق كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان، في هذه المناسبة، على استكمال نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وعلى مدى سنوات، كانت كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تتخلى أبدا عن سلاحها النووي الذي تعتبره ضروريا لحمايتها من أي اجتياح أمريكي.

وأفاد يون يونغ-تشان، الناطق باسم الرئاسة في سيول، بأن "كيم قال، خلال قمته مع مون، إنه سينفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في ماي، وإنه سيدعو قريبا خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إضافة إلى صحافيين لكشف العملية للمجتمع الدولي بشفافية".

وأضاف الناطق باسم الرئاسة أن "كيم قال "تشعر الولايات المتحدة بالنفور منا؛ لكن عندما نتحدث سيدركون أنني لست شخصا قد يطلق سلاحا نوويا على (الشطر) الجنوبي أو يستهدف الولايات المتحدة. إذا اجتمعنا مرارا (مع واشنطن) وبنينا الثقة وأنهينا الحرب وتلقينا وعودا في النهاية بأن لا يتم اجتياحنا، فلم سنحتاج إلى الأسلحة النووية؟"".

وتأتي هذه التصريحات قبل قمة أخرى منتظرة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر عن تفاؤل حذر حيالها.

وقال الرئيس الأمريكي في ميشيغان ان القمة ستعقد "خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة"، وإنها "ستكون مهمة جدا".

ضغوط قصوى

وعد ترامب بتقديم "خدمة كبيرة للعالم" بأسره عبر إبرام اتفاق نووي مع النظام الكوري الشمالي خلال تجمع في ولاية ميشيغان جرى وسط هتافات "نوبل! نوبل!".

وعمل ترامب جاهدا على تحقيق اختراق مع بيونغ يانغ من خلال ما وصفها البيت الأبيض بـ"حملة للضغط بأقصى درجة" تضمنت تشديد خطابه وتكثيف العقوبات الدولية والجهود الدبلوماسية لزيادة عزلة النظام الاستبدادي.

وقال ترامب لأنصاره شمال ديترويت: "هل تذكرون ماذا كانوا يقولون (قبل شهور)؟ قالوا "سيدخلنا (الرئيس الأمريكي) في حرب نووية""، مضيفا: "كلا، القوة ستبعدنا عن الحرب النووية، لن تدخلنا فيها".

لكنه حذر كذلك من أنه مستعد للتخلي عن المحادثات في حال لم تستجب كوريا الشمالية لمطالب واشنطن، بالتخلي عن ترسانتها للأسلحة النووية.

وحسب شبكة "سي بي اس نيوز"، فإن اللقاء يمكن أن يعقد في منغوليا أو سنغافورة.

من جهته، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، الأحد، أنه يرى "فرصة حقيقية" لإحراز تقدم في العلاقات مع كوريا الشمالية، إثر زيارته إلى بيونغ يانغ ولقائه الزعيم كيم جونغ اون خلال عطلة عيد الفصح.

وكشف المسؤول الأمريكي أيضا أنه "تحدث طويلا" مع الزعيم الكوري الشمالي حول إقامة "آلية كاملة ويمكن التحقق منها وغير قابلة للعودة عنها" بهدف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

أما جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، فاعتبر، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن البرنامج، الذي دفع في العام 2003 بليبيا في ظل حكم الزعيم الراحل معمر القذافي إلى التخلي عن طموحاتها النووية، يجب أن يستخدم نموذجا في ملف كوريا الشمالية.

وحسب سيول، فإن كيم أبدى استعداده أيضا للحديث "في أي وقت" مع اليابان، الدولة التي تخشى أن تترك جانبا في خضم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا.

ولم يعرف ما إذا كان الشمال اقترح استقبال اختصاصيين أمريكيين في موقع التجارب النووية تحت الأرض بونجي-ري قرب حدود الصين، قبل أو بعد القمة مع ترامب.

ونفى كيم جونغ أون أيضا أن يكون هذا الموقع، الذي أجريت فيه ست تجارب نووية كورية شمالية، أصبح الآن غير قابل للاستخدام كما أشار خبراء بعد التجربة الأخيرة في شتنبر.

وقال كيم، كما نقلت عنه الرئاسة الكورية الجنوبية، إن "البعض يقولون إننا نغلق موقع تجارب هو أساسا غير قابل للاستخدام كما رؤوا خلال زيارتهم الأخيرة؛ لكن هناك نفقين إضافيين أكبر، وفي حالة جيدة".

"نزع الأسلحة النووية"

سبق أن دعا الشمال اختصاصيين أجانب إلى موقع النووي الأساسي يونغبيون في 2008 حين جرى تدمير برج تبريد قديم، كما كشف هونغ مينغ المحلل في كوريا الجنوبية؛ لكنه يعتبر أن الوضع أصبح الآن واعدا أكثر.

وقال الخبير سالف الذكر: "هناك فرق كبير بين تفجير برج تبريد وتفكيك الموقع الوحيد للتجارب النووية".

في العام 2017، قام الشمال بتجربته النووية السادسة التي كانت الأقوى حتى الآن وأجرى تجارب على صواريخ بالستية عابرة للقارات تضع قسما من القارة الأمريكية في مرماها. وبلغ التوتر حينذاك أشده.

وتطالب واشنطن "بنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل كامل"؛ فيما تطالب بيونغ يانغ، من جهتها، بضمانات أمنية غير محددة، مثل رحيل 28 ألفا و500 عسكري تنشرهم الولايات المتحدة في الجنوب، وسحب المظلة النووية الأمريكية.

وفي هذا الصدد، وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان التزام سيول وبيونغ يانغ حيال "نزع كامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة" يعني تغييرا في الموقف النووي الأمريكي في المنطقة، قال بولتون: "لا أعتقد أن هذا الامر يلزم الولايات المتحدة، كلا".