اتفاق بخروج مسلحي اليرموك إلى إدلب بسوريا

هسبريس - متابعة

أفادت وسائل إعلام سورية تتبع النظام؛ وكالة "سانا" والتلفزيون السوري، بوجود أنباء عن التوصل إلى اتفاق، في مخيم اليرموك بين المسلحين والحكومة السورية، يقضي بخروج المسلحين إلى إدلب.

وقال التلفزيون السوري، إن المرحلة الأولى من الاتفاق يتم فيها تحرير أهالي كفريا والفوعة المحاصرتين والبالغ عددهم نحو 5 آلاف نفر، إلى جانب خروج المسلحين (عددهم 1500) من مخيم اليرموك إلى إدلب.

وأشارت وكالة "سانا" إلى أنه يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر يوم غد الاثنين، على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

وذكرت أن الاتفاق يقضي أيضًا بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين، وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال.

وتحدثت عن "معلومات عن التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية جنوب دمشق في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم".

وذكرت أن "الاتفاق ينص على إخراج من يرغب بالخروج من الإرهابيين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم".

والاتفاق هو الأخير من نوعه ضمن سلسلة مشابهة سيطر النظام بموجبها على مناطق قرب العاصمة عقب انسحاب مقاتلي المعارضة.

وكانت وسائل إعلام تتبع النظام، قد ذكرت أن قوات بشار الأسد قد شددت اليوم (الأحد) الخناق على مخيم كبير للاجئين الفلسطينيين يسيطر عليه متشددو تنظيم "الدولة" جنوب دمشق.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قوات النظام استعادت حي القدم المجاور لمخيم اليرموك الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية.

وأفادت مصادر من المعارضة بأن قوات النظام منخرطة حاليا في قتال مع المتشددين على مشارف مخيم اليرموك، حيث يوجد ما بين 1500 إلى 2000 متشدد محاصرين.

وتعتبر حملة اليرموك جزء من هجوم أوسع تدعمه روسيا، لاستعادة آخر جيب في أيدي المعارضة حول العاصمة دمشق، بعد انتزاع السيطرة على الغوطة الشرقية هذا الشهر.

ويكتنف الغموض مصير مئات الفلسطينيين الذين لا يزالون في المخيم، ومعظمهم مرضى وعجائز وأطفال.

من جهتها، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الأطراف المتحاربة إلى تجنب المدنيين.

وتحاصر قوات النظام في سورية المخيم منذ سيطرت عليه المعارضة في 2012، وكان يسكنه حوالي 160 ألف فلسطيني قبل بداية الصراع السوري في 2011 ولاجئون من حرب العام 1948 ومن ينحدر من نسلهم.