داعش يتبنى الهجوم الانتحاري المزدوج في كابول

هسبريس - متابعة

أعلن مسلحو تنظيم داعش مسؤوليتهم عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع اليوم الاثنين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم صحفيون.

وذكر التنظيم في رسالة عبر خدمة "تليغرام" أن اثنين من الانتحاريين التابعين له قد لقيا حتفهما في الهجوم الذي أسفر عن إصابة 110 أشخاص ، حسب التنظيم.