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كُتّاب وآراء
دراسة: نساء ألمانيا لا يتقدمن لمناصب قيادية
في الجدل حول وضع حصص (كوتة) نسائية لشغل المناصب القيادية في القطاع الاقتصادي بألمانيا، أشار تحليل جديد لبيانات إحدى الدراسات التي جرت في ربيع العام الماضي إلى نقص في تقدم نساء مناسبات لشغل هذه المناصب.
وكانت هذه الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني "آي في" أظهرت من قبل أن النساء يشكلن 45% من القوة العاملة في ألمانيا، إلا أن نسبتهن في المناصب القيادية تبلغ 29% فقط، ما يعني أن تمثيل النساء في المناصب القيادية بالشركات ضعيف على نحو واضح.
إلا أن الصورة تتغير عندما يتم النظر إلى طلبات التقدم لشغل الوظائف القيادية، حيث أظهر تحليل جديد للدراسة أن نسبة الطلبات التي تقدمن بها النساء لشغل وظائف قيادية تبلغ 31.5%، وهو ما يعادل تقريبا نسبة شغلهن لهذه الوظائف.
وعزت الدراسة سبب العزوف النسائي عن التقدم لشغل مناصب قيادية إلى نقص أماكن رعاية الأطفال وغياب إمكانية الدوام الجزئي في المناصب القيادية.
وتتوقع الدراسة أن يزداد عدد النساء اللاتي يشغلن منصاب قيادية حال توفير تلك الإمكانيات لهن.
ويعارض الخبراء في الدراسة تحديد حصص جامدة للنساء لشغل المناصب القيادية، حيث ينطوي ذلك على مخاطر تغيير في الهياكل التحفيزية لشغل المناصب القيادية في الشركات، وبالتالي تقويض القدرة على التنافس.