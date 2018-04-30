دراسة: الإفراط في العمل يقتل تايوانيا كل 12 يوما

هسبريس - إفي

كشفت دراسة نشرت اليوم عن وفاة مواطن تايواني كل 12 يوما بسبب الإفراط في العمل، مشيرة إلى أن 60% من التايوانيين تعرضوا لأضرار ذهنية أو جسدية بسبب وظائفهم.

وتعد تايوان الدولة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد ساعات العمل سنويا، بزيادة بقدر 32 يوم عمل عن المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لما نشرته صحيفة (لينه باو) التايوانية.

وذكرت الصحيفة، على سبيل المثال، أن سائق شاحنة راح في نعاس أثناء القيادة بعد 22 يوم دون راحة من العمل، ومنذ يومين دهس شرطيين اثنين وفردا على طريق سريع في تايوان.

وتشير الدراسة التي أعدتها شركة التوظيف (1111 Job Bank)، إلى أن 30% ممن خضعوا للاستطلاع تعرضوا لصدمات نفسية خطيرة في أماكن عملهم.

يذكر أن معدل البطالة في تايوان بلغ 3.66% في فبراير 2018 ، وفقا للبيانات الرسمية.