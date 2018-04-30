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كُتّاب وآراء
الأسد: أمريكا فشلت في تصعيد العدوان على سوريا
أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين أن الدول "المعادية" انتقلت إلى مرحلة "العدوان" المباشر على سورية ، مشيرا إلى أن تصعيد "العدوان" على سورية لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد اليوم علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد البرلماني المرافق.
وحسب الوكالة ، جرى خلال اللقاء "بحث تطورات الأوضاع في سورية والانتصارات المهمة التي تتحقق في الحرب على الإرهاب والرغبة المشتركة لدى سورية وإيران في مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهما بما فيها العلاقات بين برلماني البلدين".
وأشار الأسد إلى أن "المنطقة عموما تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية ، وأن ما نشهده من تصعيد للعدوان على سورية وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذي مني به عملاؤها وأدواتها لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله والتمسك بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم".
ولفت الأسد إلى أهمية العلاقات البرلمانية في تبادل التجارب بين الدول على المستوى الشعبي وليس فقط على المستوى السياسي.
من جهته، أكد بروجردي أن "مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها في المنطقة هزم في سورية، وأن فشل العدوان الأخير يؤكد صلابة ومنعة محور المقاومة ومحاربة الإرهاب".
وشدد على أن بلاده حكومة وشعبا ستبقى كما كانت دائما مساندة لسورية وستواصل مساعيها الهادفة إلى إنجاز حل سياسي يقرره السوريون ويحفظ وحدة وسيادة سورية.