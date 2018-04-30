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كُتّاب وآراء
مقتل 18 عسكريا إيرانيا بهجوم صاروخي وسط سوريا
قُتل 18 عسكريا إيرانيا على الأقل، إثر قصف صاروخي استهدف مواقع عسكرية في منطقة ريف حماة وسط سوريا، مساء الأحد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".
وقالت الوكالة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "عددا كبيرا من العسكريين قتلوا في القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع النظام في حماه؛ من بينهم 18 عسكريا إيرانيا على الأقل".
ومساء أمس، قالت مصادر عسكرية سورية إن هجمات صاروخية استهدفت عدّة مواقع تابعة لجيش النظام في مناطق ريف حماة وحلب، في هجوم وصفته دمشق بأنه "عدوان جديد".
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه)، قوله إن "عدوانا جديدا شن عند الساعة العاشرة والنصف ليلا بصواريخ معادية، وذلك على مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية".
وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر في وقت سابق، أن دوي انفجارات متتالية سُمع في ريف محافظة حماة، دون معرفة السبب.
من جانبها، قالت قناة "الإخبارية" السورية، إن مستودعا للأسلحة استهدف في هذه المنطقة، وقد اندلع حريقا شديدا فيه، ولكن سرعان ما تم إخماده.
ونقلت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية، عن مصادر ميدانية ما مفاده بأن "الهجوم الأخير على مواقع في محافظتي حماة وحلب انطلق من قواعد أمريكية وبريطانية شمالي الأردن".
وأشارت الصحيفة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إلى أن تسعة صواريخ باليستية استخدمت في الهجوم.
من جانبه، ذكر موقع "زمان الوصل" التابع للمعارضة السورية، أن أحد المواقع التي أصيبت كان قاعدة للجيش تعرف باسم "اللواء 47" قرب مدينة حماة وتشتهر على نطاق واسع بأنها "مركزا لتجنيد المقاتلين الشيعة المدعومين من إيران الذين يحاربون إلى جانب القوات الحكومية السورية"، وفق قوله.
وتحدث الموقع عن مقتل 38 عنصراً وضابطاً من قوات النظام والقوات الداعمة لها، وجرح 57 آخرين.