25 قتيلا في تفجير مزدوج بالعاصمة الأفغانية

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 25 شخصا؛ من بينهم 9 صحفيين، وإصابة 45 آخرين، إثر انفجارين متتاليين في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية، هشمت ستانكزاي، إن أربعة عناصر شرطة، إلى جانب مجموعة من الصحفيين قتلوا في التفجيرين.

وأوضح ستانكزاي أن أحد الهجومين نجم عن تفجير انتحاري لنفسه بينما كان يقود دراجة نارية قرب منطقة مقرّات حكومية ودبلوماشية؛ كمبنى السفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في كابول.

وأضاف "فيما دخل المهاجم الثاني وسط حشد من الصحفيين توجهوا نحو مكان الهجوم الأول، مدعيًا أنه يعمل لدى إحدى وسائل الإعلام، ليقوم بتفجير نفسه بينهم".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير "لجنة حماية الصحفيين" الأفغانية، نجيب شريفي، إن تسعة صحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة لقوا مصرعهم.

من جهتها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية مقتل أحد مصوريها، قائلة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المصور شاه ماراي قُتل في التفجير.

ويأتي التفجيران اليوم الاثنين، بعد أسبوع من وقوع تفجير في مركز لتسجيل الناخبين في غرب المدينة، مما أدى إلى مقتل 60 شخصا، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن حركة طالبان أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن "بدء هجوم الربيع السنوي في أفغانستان"، رافضة عرض رئيس البلاد أشرف غني إجراء محادثات سلام، كما توعدت بالتركيز على استهداف القوات الأمريكية في البلاد.