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كُتّاب وآراء
هجوم مزدوج يحصد أرواح 9 صحافيين بأفغانستان
لقى ما لا يقل عن تسعة صحفيين، أحدهم مصور من وكالة (فرانس برس)، مصرعهم في الهجوم الانتحاري المزدوج الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في وسط كابول، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، وفقا لما أفادت به مصادر مختلفة.
وأكدت منظمة "اللجنة الأمنية للصحفيين الأفغان" غير الحكومية عبر حسابها على موقع (تويتر) مقتل 9 صحفيين في هجوم كابول، إلا أنها لم تكشف هوياتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في أفغانستان، وحيد الله مجروح، لـ(إفي) إن من بين القتلى خير محمد العامل في قناة (تولو نيوز) الأفغانية، وإباد الله هانزاي من محطة راديو (أزادي).
كما لقى المصور في (فرانس برس) شاه ماراي مصرعه جراء الاعتداء، حسبما أكدت الوكالة على حسابها على (تويتر).
وأكدت شبكة تلفزيون (1TV) مقتل المصور نوروز رجابي والمراسل غازي رسولي في الهجوم.
وتوفي صحفي من شبكة (جهان تي في)، إلا أنه لم يتم تحديد هويته بعد.
وذكر المتحدث باسم الشرطة المحلية، حشمت ستانيكزاي، لـ(إفي) أن انتحاريا فجر نفسه بينما كان على متن دراجته النارية حوالي الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي (3.30 بتوقيت جرينتش) في قطاع شاش داراك.
وبعد حوالي نصف ساعة وقع انفجار ثان، عندما فجر "انتحاري متنكرا في زي صحفي يحمل كاميرا في يده" نفسه وسط مجموعة من المدنيين والصحفيين الذين جاءوا إلى المنطقة لتغطية الحدث، وفقا لستانيكزاي.
وأعلن (داعش) مسؤوليته عن الهجمات في رسالة نشرها على موقع (تيليجرام)، وأفاد بأن المهاجم الأول فجر حزامه الناسف في مبنى الاستخبارات الأفغانية، والثاني فعل الشيء نفسه في الشارع لمفاجأة الناس الذين فروا من الهجوم الأول.
وتجدر الإشارة بأن الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان باتوا هدفا معتادا للجماعات المتمردة.
يذكر أن المصورة الصحفية الألمانية آنيا نيدرينجهاوس، من وكالة (أسوشيتد برس)، لقت مصرعها جراء إطلاق النار عليها بينما كانت تغطي الانتخابات في ولاية خوست (غرب أفغانستان)، كما قتل الصحفي الأفغاني سردار أحمد،التابع لـ(فرانس برس)، مع زوجته واثنين من أطفاله الثلاثة في هجوم على فندق سيرينا في كابول.
وأشارت "اللجنة الأمنية للصحفيين الأفغان" في تقرير قدمته في يناير/كانون ثان الماضي، إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في الأراضي الأفغانية عام 2017 ارتفع إلى 20 قتيلا، وهو ما وصفته بأنه "الأكثر دموية" في الـ15 سنة الماضية.