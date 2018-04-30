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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الإيراني يحظر استخدام تطبيق تليغرام

القضاء الإيراني يحظر استخدام تطبيق تليغرام

القضاء الإيراني يحظر استخدام تطبيق تليغرام
هسبريس - رويترز
الاثنين 30 أبريل 2018 - 17:42

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الاثنين بإن السلطة القضائية حظرت استخدام تطبيق تليغرام للتراسل الفوري حماية للأمن القومي.

وقال التلفزيون "بالنظر إلى الشكاوى العديدة من تطبيق تليغرام، والتي تقدم بها مواطنون إيرانيون، واستنادا إلى طلب المؤسسات الأمنية من أجل مواجهة أنشطة تليغرام غير القانونية، قررت السلطة القضائية حظر استخدامه في إيران".

وجاء هذا القرار بعد أيام من حظر استخدام الجهات الحكومية لهذا التطبيق الذي تستخدمه وسائل الإعلام الإيرانية والساسة والشركات والأفراد على نطاق واسع.

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