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كُتّاب وآراء
كولومبيا ترقص في "اليوم العالمي للرقص"
احتفلت كولومبيا باليوم العالمي للرقص عن طريق تنظيم أكثر من 150 احتفالية في البلاد شملت فصولا مفتوحة للرقص وحصص أكاديمية وعروضا في المسارح والأماكن العامة.
وقالت وزيرة الثقافة الكولومبية، ماريانا جارسيس، الأحد "من خلال (الاحتفال بالرقص) و(الاحتفال بكولومبيا) نسعى لتسليط الضوء على أهمية الرقص في البلاد كعامل ديناميكي في الثقافة والثروة الموجودة في جميع تعبيراتها مثل الرقص الشعبي والمعاصر والكلاسيكي والرقص الحضري".
وقالت ماريانا في بيان صادر عن الوزارة، إن المبادرة هي دليل على اهتمام البلاد بمواهب راقصيها ومصممي الرقصات ومجموعات الراقصين وشركاتها ومدارسها التدريبية.
وأوضحت مديرة الفنون بوزارة الثقافة، جيومار أسيفيدو، أن (احتفال الرقص) من المقترح أن يكون السيناريو المثالي للبلاد للاعتراف بالرقص كمهنة مثل باقي المهن التي لا حصر لها في الحياة.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للرقص في 29 أبريل كل عام منذ تأسيسه في عام 1982 من قبل اللجنة الدولية للرقص التابعة للمعهد الدولي للمسرح، وهو نفس تاريخ الاحتفال بذكرى ميلاد جان جورج نوفير عام 1727 ، وهو راقص ومعلم ويعتبر المؤسس للباليه الحديث.