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الرئيسية | خارج الحدود | نتانياهو: إيران تقوم بتطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي

نتانياهو: إيران تقوم بتطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي

نتانياهو: إيران تقوم بتطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي
هسبريس - متابعة
الاثنين 30 أبريل 2018 - 19:40

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، أن لدى بلاده "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي.

وقدم نتانياهو، الرافض تماما للاتفاق النووي، أمام الصحافة في تل أبيب خلال بث حي على قنوات التلفزيون الإسرائيلية، ما وصفه بـ"النسخ الدقيقة" لعشرات الآلاف من الوثائق الإيرانية الأصلية التي تم الحصول عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة بشكل مذهل في مجال الاستخبارات".

هذه الوثائق، سواء الورقية منها أو المضمنة في قرص مدمج، تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية"، حسب نتانياهو.

وتظهر هذه الوثائق أنه رغم تأكيدات القادة الإيرانيين بأنهم لم يسعوا أبداً إلى الحصول على أسلحة نووية فإن "إيران كذبت"، حسب تعبير المصدر ذاته.

ويأتي إعلان نتانياهو مع اقتراب تاريخ 12 مايو الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان موقفه من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لن يكون له أي تأثير سلبي على محادثاته النووية القادمة مع كوريا الشمالية وأضاف أنه مستعد للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع طهران.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عندما سئل إن كان الانسحاب من الاتفاق مع إيران سيرسل بإشارة خاطئة إلى بيونجيانج "أعتقد أنه يبعث بالرسالة الصحيحة... تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي سريانه خلال سبعة أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدما وإنتاج أسلحة نووية".

ولم يفصح ترامب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 مايو أيار لاتخاذ قرار قائلا "سنرى ماذا سيحدث". لكنه عبر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق.

وقال "هذا ليس وضعا مقبولا. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية. لا أعتقد ذلك" وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - tornadoguy الاثنين 30 أبريل 2018 - 19:57
مثلما كانت لديكم ادلة ان العراق فيها اسلحة دمار شامل
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51
2 - مواطن الاثنين 30 أبريل 2018 - 19:57
كاام تمهيدي لإلغاء الاتفاق النووي يوم ١٢ ماي من طرف الرئيس الأمريكي الذي سيمهد لحرب بين إسرائيل بدعم سعودي و أمريكي ضد إيران .
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35
3 - منصف الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:00
التفاوض يعني انا منصنعش حتى نتا متصنعش انا نفكك صاروخ حتى نتا تفكك صاروخ ههه الطريقة اللي قولبوا بها صدام حتى عرفوا معندوا والوا عاد هاجموه. طريقة مكرية طريقة الثعلب . لما لا يكون العكس حرية الصنع حرية الامتلاك بهده الطريقة لن تقوى اي دولة على محاولة التطفل على اخرى وبهدا يكون السلام . السلام في عصرنا الحاضر ياتي من القوة. عندما تكون دولتين قويتين يكون بينهما سلام. اما ان تكون دولة قوية واخرى ضعيفة هنا يكون جشع الاستعمار. ايران وكوريا ش لو كانتا ضعيفتين لتما استعمارها كما تم مع العراق وسوريا ....ولان امريكا تعلم بوجود اسلحة نووية لديهم فهي تفاوضهم لتوصلهم الى الضعف......من يسقط في فخ التفاوض ستأكله الثعالب ومن فطن لعبتهم احتاط من شرهم.
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31
4 - كمال الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:01
إيران تملك برنامجا سريا لإنتاج السلاح النووي وإسرائيل تمتلك سلاحا سريا لإنتاج الموز وجوز الهند.
الكل يتحدث عن نووي إيران وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا ... ولكن لا أحد يتحدث عن نووي إسرائيل وكأنها لاتوجد على كوكب الأرض أو أنها دولة شبح لا ترى إلا بالأقمار الإصطناعية.
إنه عالم النفاق بامتياز ...
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46
5 - قارء الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:01
والله ماعندكم وجه حلال عليكم تطوير المشاريع النووية حرام على غيركم
إيران كوريا ... وانتم لما تمتلكون
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23
6 - العلو الثالث الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:04
الوعد الحق يقترب لا إيران ولاغيرها قادر على الصهاينة غيرالله، وهذا العلو الثالث و الأخير وسوف يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فالأجل المحتوم قادم كل العلامات تدل على النهاية وقد ظهر الأمير الذي يحثو المال حثوا ولا يعده عدا، وهو أقوى مؤشر واضح.
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7
7 - HAMID الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:05
إيران تريد تطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي مثل اسرائيل
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16
8 - مغربي قح الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:06
نتانياهو خبيث وايران اخبث منه وهم في الخبث أصدقاء!!هذا كله فقط لإرسال ال سعود عند العم ترامب لاقتناء اخر الأسلحة.
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5
9 - mohammed الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:06
رغم اننى لا اتفق مع سياسة ايران فى المنطقة الا ان نتنياهو اشتهر بالكذب كيف لا وهويلقب بملك الكذب.
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17
10 - 3oumar الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:07
ان هاته الوثاىق المحصل عليها مفبركة ماءة بالالف...لا ندافع عن الشيطان الايراني ولكن لاجل كشف التعامل الاسراييلي والامريكي مع اي دولة يريدان فيها المنكر...ربي اجعل كيدهم في تناحرهم لنعيش في هذا الكوكب بسلام...عواشر مبروكة
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7
11 - صهيون=/=يهود الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:07
هاد الخرجات الاعلامية لنتنياهو تافهة، هو كايديرهم غير على ود " شو show " و على ود الاسرائيليين، لاحقاش اسرائيل واحد الدولة اللي خصها تكذب على شعبها باش يساندوها بالروح و بالدم، خصها تقولهم باللي" كلشي باغيينكم تموتو " " الاعداء دايرين بنا من كل جهة " " مابغاوناش نعيشو بسلام ".
و بهاد الطريقة الاسرائيلي مايقدش يفكر يرتاح و لا يرجع للبلاد اللي جا منها ولا يكون معارض لسياسات السلطة و الجيش.
و كانضن من جهة نتنياهو ما خفي اعظم.
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5
12 - Dr El yousfi Brahim الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:09
How about his one he has at home
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6
13 - أمازيغ مراكشي الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:13
تحالف السن- الإسرائيلي يسعى بكل جهذ القضاء على إيران الثورة الإسلامية...إيران ساندت المقامة الفلسطينية و اللبنانية بالسلاح و المال...بينما المسلمين السنة ساندهوم بالمظاهرات التافهة و الغوغاء البليدة
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5
14 - zikamazikako الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:15
النفخ في النار هذا هو دور عراب الحروب الصهيوني النتن ياهو.
ايران دولة قوية ولا تشبه بعض الدول العربية التي تصدق كل اقوال الصهاينة وهي تعرفهم جيدا كما تعرف محتضنتها امريكا. ولها وسائل ضغطها الخاصة بها اتجاه الصهيونبة والامبريالية الامريكية.
قلا داعي اذن لكل هذا التطبيل الذي تصدقه كل العقول التي لاتقرأ التاريخ.
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6
15 - amahrouch الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:30
Ce n est qu une mise en scène pour aider Rouhani et la garde révolutionnaire à évincer le guide et tous les mollah du pouvoir.Un nouvel Iran va bientôt émerger.Il se réconciliera avec l Amérique et Israel.Seuls les arabes resteront au ban des nations parce qu ils aiment ça
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1
16 - harrokki الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:45
C'est très grave Israël possède des armes nucléaires mais elle ne veut pas que l'Iran possède mes le nucléaire !!!! Vous comprenez quelque chose !!!! Les juifs ont le droit mais pas les musulmans c'est très grave rien que pour ça je souhaite la destruction d'Israël
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1
17 - الوزاني الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:47
تنسيق خبيث بين أمريكا و بني صهيون الابتزاز المملكة السعودية و أخذ المزيد من أموالها .
.
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4
18 - السناريو يتكرر!!! الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:53
فلتحصد ايران وإسرائيل ما زرعوا من الفتن والدمار والحروب أو هكذا يريدون ان يهيمون العرب ليتم حلب اخر دولار لديهم كما فعلو مع العراق. اللهم ما ا حفضنا في اوطاننا واطفىء شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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-2
19 - مواطن حر الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:54
هدا هو الدور اللدي من أجله قام هدا الكيان الصرطاني ينفد أجندة ا الإمبريالية العالمية من بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والطابور الخامس من الصهاينة في الدول العربية مع العلم لا فرق بين بنوا صهيون والقومية الفارسية المغلفة برداء التشيع.
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