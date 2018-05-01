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الرئيسية | خارج الحدود | حزب الله الشيعي يرفض شن حرب على إسرائيل

حزب الله الشيعي يرفض شن حرب على إسرائيل

حزب الله الشيعي يرفض شن حرب على إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 07:01

قال مساعد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن حزبه "لا يرغب" في شن حرب مع إسرائيل في وقت يشهد توترات بين إسرائيل وإيران التي تدعم الحزب الشيعي.

وقال قاسم في مقابلة مع قناة (ال بي سي ا) إن حربا مع إسرائيل لن تفيد لبنان، مؤكدا أن حزبه لا يسعى لبدء عداوات مع البلد المجاور، موضحا أن أسلحة الميليشيا "مرتبطة بوجود إسرائيل"، مشيرا إلى "احتمال بحث" القضية "في إطار استراتيجية ما مع الدولة".

وترغب الأحزاب القومية اللبنانية في نزع سلاح حزب الله ومنح الجيش دور المدافع الوحيد عن الأراضي، لكن الحزب الشيعي يقاوم ذلك لاعتبار نفسه حركة مقاومة ضد إسرائيل.

جاءت تصريحات قاسم قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية في لبنان التي ستجرى في السادس من مايو المقبل وفي وقت يشهد تصاعد التوتر بين إسرائيل وحليفين لحزب الله هما الحكومة السورية وإيران اللتين تنشران شائعات عن نزاع جديد بين الإسرائيليين والحزب الشيعي.

يذكر أن الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل قد بدأت في 12 يونيو 2006 عقب اختطاف عسكريين اثنين إسرائيليين على يد الجماعة الشيعية.

وأسفر ذلك عن حرب مفتوحة أودت بحياة 1200 شخصا في الجانب اللبناني اغلبهم من المدنيين، فضلا عن 162 إسرائيليا معظمهم عسكريين.

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