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كُتّاب وآراء
ترامب يؤجل فرض رسوم المعادن على كندا وأوروبا
أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم توريد الصلب والألمنيوم على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، لمدة 30 يوماً.
جاء القرار، قبل ساعات من انتهاء الإعفاء المؤقت من التعرفة لتلك الدول، الثلاثاء، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأكد بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الإدارة ستُمدد المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوماً وللمرة الأخيرة.
وأوضح البيت الأبيض، أن الإدارة تركز في تلك المفاوضات على "الحصص التي ستقيد الواردات، وتمنع النقل عبر دول أخرى، وتحمي الأمن الوطني".
وأضاف البيان أن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك، وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها "لا تهدد الأمن القومي".
وكان الرئيس الأمريكي، قد وقع في أوائل مارس، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25 بالمائة على الصلب، و10 بالمائة على الألمنيوم.