24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. الجزائر تعتزم حظر استيراد الهواتف والأغذية (5.00)

  2. الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة (5.00)

  3. رجل أعمال يشيد فيلا فخمة فوق الملك الغابوي بالدار البيضاء (5.00)

  4. انتشال الجثة الثانية من منجم "البارتين" بزاكورة (5.00)

  5. الوطن حينما يصبح ثروة والثروة حينما تصير وطنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يؤجل فرض رسوم المعادن على كندا وأوروبا

ترامب يؤجل فرض رسوم المعادن على كندا وأوروبا

ترامب يؤجل فرض رسوم المعادن على كندا وأوروبا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 02:53

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم توريد الصلب والألمنيوم على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، لمدة 30 يوماً.

جاء القرار، قبل ساعات من انتهاء الإعفاء المؤقت من التعرفة لتلك الدول، الثلاثاء، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الإدارة ستُمدد المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوماً وللمرة الأخيرة.

وأوضح البيت الأبيض، أن الإدارة تركز في تلك المفاوضات على "الحصص التي ستقيد الواردات، وتمنع النقل عبر دول أخرى، وتحمي الأمن الوطني".

وأضاف البيان أن إعفاءات من الرسوم الجديدة ستحصل عليها كندا والمكسيك، وغيرها من الدول التي ستقنع الولايات المتحدة بأن منتجاتها "لا تهدد الأمن القومي".

وكان الرئيس الأمريكي، قد وقع في أوائل مارس، على فرض رسوم استيراد جمركية بحجم 25 بالمائة على الصلب، و10 بالمائة على الألمنيوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.