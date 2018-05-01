"اعتداء جنسي" يورط مسؤولا بارزا في الفاتيكان

هسبريس - إفي

أعلنت محكمة في أستراليا اليوم مقاضاة الكاردينال جورج بيل، وزير الخزانة في الفاتيكان، في تهم استغلال جنسي.

وقضت القاضية بيلندا والينجتون بوجود أدلة كافية على محاكمة بيل (67 عاما) في جرائم جنسية لم يتم الكشف عن عددها أو تفاصيلها والتي نفاها جميعها بيل، بحسب قرار لمحكمة في ملبرون.

وتعود الاتهامات إلى حوادث جنسية وقعت داخل حمام سباحة في عقد السبعينات حينما كان قسا في بالارات (أستراليا) مسقط رأسه وفي كاتدرائية بتسعينات القرن الماضي في ملبورن.

كما تتضمن الاتهامات جرائم جنسية وقعت في سينما وكنيسة صغيرة قبل أكثر من 40 عاما.