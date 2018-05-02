الحكومة الألمانية تعتزم إعادة أطفال "نساء داعش"

هسبريس - متابعة

أفاد تقرير داخلي لوزارة الداخلية الألمانية بأن الحكومة تعتزم إعادة أطفال الألمانيات المنضمات لتنظيم "داعش" إلى البلاد، وتخليصهم من الأفكار المتطرفة.

ووفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار (خاصة) عن التقرير في عددها الصادر الثلاثاء، فإن "الحكومة الألمانية تريد إعادة أطفال النساء المنضمات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى ألمانيا".

وتابعت: "سيخضع الأطفال بعد اعادتهم لألمانيا، لرعاية أفراد من أقاربهم والمؤسسات الاجتماعية لتخليصهم من الأفكار المتطرفة".

وأضاف التقرير: "يتواجد على الأقل 270 امرأة يحملون الجنسية الألمانية، وأطفالهن، في مناطق القتال بسوريا والعراق".

وتابعت: "ولد نصف أطفال هؤلاء النسوة، وفق تقديرات الاستخبارات، في مناطق القتال"، دون أن يذكر التقرير اجمالي عدد الأطفال الذي تنوي الحكومة اعادتهم من سوريا والعراق.

ولم يذكر التقرير موقف الحكومة من النساء الألمانيات في "داعش"، لكن تقارير سابقة ذكرت أن هؤلاء النسوة بدأن في العودة إلى الأراضي الألمانية.

وفي دجنبر، قال رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، هانز ماسن، إن السلطات الألمانية رصدت عودة نساء وأطفال ألمان من مناطق القتال في سوريا والعراق، لكنه أكد أن الأمر ما زال يجري على نطاق ضيق ولم يشمل أعداد كبيرة.

وحذر ماسن من خطر هؤلاء، حيث قال: "هناك أطفال خضعوا لغسيل دماغ في مناطق التنظيم وباتوا متطرفين لحد كبير".

وقلل من خطر النساء العائدات، حيث قال إنهم "قد يمثلون تهديدا جزئيا"، دون تفاصيل أخرى.

وبصفة عامة، تقدر الحكومة الألمانية اجمالي عدد الرجال والنساء من مواطنيها المنضمين لتنظيم "داعش" في مناطق القتال منذ 2014، بنحو 900 شخص، وفق "بيلد".