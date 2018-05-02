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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا ترفض مقاضاة حزب "الحرية" المتطرف

هولندا ترفض مقاضاة حزب "الحرية" المتطرف

هولندا ترفض مقاضاة حزب "الحرية" المتطرف
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 04:40

أعلنت النيابة العامة في هولندا، الثلاثاء، أنه لن تتم مقاضاة حزب "الحرية" (يميني متطرف)، على خلفية فيلم حملته الانتخابية المشحون بخطاب معادي للإسلام، قبيل انتخابات برلمانية جرت قبل أكثر من شهر.

وقالت النيابة العامة، إنه "لن تتم مقاضاة الحزب بسبب فيلم دعائي لحملته الانتخابية؛ نظرا لأن الأخير لا يتضمن إهانة لمجموعة معينة، ولا تمييزاً أو كراهية، كما لا يشجع على العنف".

وأوضح البيان أن "الخطابات الواردة في الفيلم الدعائي لا تهم المسلمين، بل الدين الإسلامي فقط".

وقبيل الانتخابات البرلمانية المقامة بهولندا، في 21 مارس، نشر حزب "الحرية" فليماً دعائياً، تضمّن عبارة "الإسلام مميت"؛الأمر الذي خلق ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأحزاب السياسية، والمنظمات الإسلامية في هولندا، التي رفعت شكوى ضده.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه غيرت فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي أجريت في مارس 2017.

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