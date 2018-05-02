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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تستبعد خوض الحرب ضد إيران

إسرائيل تستبعد خوض الحرب ضد إيران

إسرائيل تستبعد خوض الحرب ضد إيران
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 ماي 2018 - 03:39

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لا يسعى إلى خوض حرب ضد إيران.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن نتنياهو، أن "حكومته ستتصدى لأي هجوم، وسترد بقوة في حال حاولت إيران أو أي جهة مهاجمة إسرائيل"

وأشار نتنياهو إلى أن الوثائق الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني التي أعلن أمس أن المخابرات الإسرائيلية قد حصلت عليها، توفر "ثروة من المعلومات الجديدة".

واتهم نتنياهو إيران أمس، بإخفاء معلومات مهمة عن المجتمع الدولي خلال مفاوضات الاتفاق النووي.

كما صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في اليوم ذاته، على مشروع قانون لنقل صلاحية الإعلان عن حرب أو حملة عسكرية من الحكومة إلى المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت".

وفي 2015، وقعت إيران اتفاقا حول برنامجها النووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، وهو ما عارضته إسرائيل بشدة.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

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